Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, 16 Nisan'daki halk oylamasında elde ettiği zaferden dolayı kutladı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Selman, anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.