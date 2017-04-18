Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları

Anayasa değişikliğinin referandumda milletten onay almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrikler bugün de devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları

Anayasa değişikliğinin referandumda milletten onay almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler bugün de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gün içerisinde sırasıyla Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdaki başarısından dolayı tebrik ettiler. - ANKARA

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