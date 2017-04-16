Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Mesajları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Gine Devlet Başkanı Alfa Conde, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Gine Devlet Başkanı Alfa Conde, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, halk oylamasında anayasa değişikliğinin sandıkta onaylanmasının akabinde Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, Tunus Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.
Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal de oyların sayılma sürecini Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.