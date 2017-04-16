Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Mesajı

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucundan dolayı tebrik etti.



Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Sayın Başkan, anayasa değişikliğine yönelik referandum sonucundan dolayı siz ve dost Türk halkını tebrik etmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.



"Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor." değerlendirmesinde bulunan Nuceyfi, mesajında şunları kaydetti:



"Sayın Başkan, Türk halkının size güvenini kutluyoruz. İlerleme kazandıracak, terör ve bunun müsebbiplerini yenilgiye uğratmada yardımcı olacak komşu iki halk arasında daha fazla dostluk ilişkisi ve dayanışmayı arzu ediyoruz. Liderliğinizde ilerleme ve gelişmenin hızlanacağı ve daha iyi ilişkilerin kurulmasını ümit ediyoruz."