Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Aliyev, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik etti, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını diledi.