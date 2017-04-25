Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tayland Büyükelçisi'nden güven mektubu



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Tayland Büyükelçisi Chirapant, bu görevinden önce, Tayland Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreter Yardımcısı olarak görevliydi.