Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timi Davasına Tanık İfadeleriyle Devam Edildi (2)

TUĞAMİRAL DİNLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edilen davada, İzmir'de cezaevinde tutuklu bulunan 'Kuzgun' kod adlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, SEGBİS ile tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklar ve avukatlarının sorularını yanıtlayan Tuğamiral Yıldız ifadesinde, "Ankara'da darbe öncesi villada toplandık. Adil Öksüz isimli şahsı hayatım boyunca ilk kez villada gördüm. Bize namaz kıldırırdı. Cep telefonum kapalıydı. Villada cumhurbaşkanı hakkında konuşma yapılmadı. Fethullahçı bir darbe olduğunu anlamadım. Yapılan faaliyeti emir komuta zinciri içerisinde değerlendirdim. O gece yaşananlarla ilgili olarak aynı kanaati sürdürseydim, şu an burada ifade vermezdim. Meclise ateş eden, 242 vatandaşımı öldüren kişiler ile bir arada hareket etmedim" dedi.



Duruşma talepler alınmak üzere yarına ertelendi.