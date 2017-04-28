Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına 4 Mayıs'a kadar ara verildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde mahkeme heyetince tarafların talepleri üzerine, dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu.



Ardından davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı Düzgün, sanıklarından 43'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulundu.



Sanıklar ve sanık avukatlarının toplanan delillere karşı beyanda bulunacaklarını ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle bunu yapamayacaklarını söylemesi üzerine mahkeme heyeti, 1 Mayıs'ın resmi tatil 2-3 Mayıs günlerinin de mahkemenin başka duruşmalarının bulunması nedeniyle tarafların talebini de dikkate alarak duruşmaya 4 Mayıs saat 09.15'te başlamak üzere ara verdi.