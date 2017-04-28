Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada savcının mütalaasını sunmasına ilişkin, "Mahkemelerde üç özne vardır. Birincisi iddia eden savcılık tarafı, ikincisi savunma tarafı, üçüncüsü ise yargı yani mahkemeler. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını ne zaman sunacağı kendi takdiridir." dedi.



Çokan, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde gelinen noktayı, AA muhabirine değerlendirdi.



Davanın ikinci duruşmasında delillerin toplandığını ve tanıkların dinlendiğini anlatan Çokan, tanıkların dinlenmesi sırasında özellikle sanıkların çok detaylı ve ayrıntılı sorular sorması nedeniyle yargılamanın çok uzun sürdüğünü söyledi.



Gelinen aşamada cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması talebiyle ilgili mütalaasını sunduğunu belirten Çokan, "Şimdi bundan sonraki aşamada, dinlenen tanıklarla ilgili ve cumhuriyet savcısının sunmuş olduğu mütalaaya karşı sanıkların beyanları, savunmaları alınacak. Eğer sayın mahkeme, bu aşama itibarıyla araştırılmasını uygun ya da gerekli gördüğü birtakım deliller varsa bunları toplayacaktır. Değilse bu, savunmalar üzerinden nihayete götürecektir." diye konuştu.



- "Usule aykırı bir durum olmadığı için garip de bir durum yok"



Çokan, şöyle devam etti:



"Mahkemelerde üç özne vardır. Birincisi iddia eden savcılık tarafı, ikincisi savunma tarafı, üçüncüsü ise yargı yani mahkemeler. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını ne zaman sunacağı kendi takdiridir. Nihayetinde delillerin toplandığı kanaatindeyse ve sanıklarla ilgili araştırılması gereken bir hususun olmadığı kanaatindeyse, ayrıca olayın yeterince aydınlandığını düşünüyorsa cumhuriyet savcısı olaya ilişkin mütalaasını sunabilir. Bu, şuna benzer: Herhangi bir sanığın kalkıp, 'Arkadaş, ben savunmamı sunmak istiyorum, cumhuriyet savcısını dinlemek ya da katılan tarafın iddialarını dinlemek istemiyorum.' demesi ne kadar tabii hak ise cumhuriyet savcısının da gelinen aşama itibarıyla olayın yeterince aydınlandığı kanaatindeyse onun mütalaasını sunmasında usule aykırı herhangi bir yön yok.



Dolayısıyla burada usule aykırı bir durum olmadığı için garip de bir durum yok."



Mahkemenin savcılığın bu tasarrufuyla bağlı olmadığını vurgulayan Çokan, sanık tarafının da bağlı olmadığını sözlerine ekledi.