Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde mahkeme heyetince tarafların talepleri üzerine dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, daha önce bilirkişiye çözümlenmesi için verilen suikast girişimi gecesi Marmaris'teki 112 Acil Servis hattına ait görüşme kayıtlarının saat 22.00 ile 03.00 arasındaki kısmının hazırlandığını söyledi.



Duruşmada okunan kayıtlara göre, bazı sanıkların iddialarının aksine bu saatler arasında Marmaris'te herhangi bir silahlı çatışma ve buna bağlı yaralanmayla ölüm olmadığı kaydedildi.



Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker ile ilgili ambulans kayıtlarında ise saat 03.56'da ambulansın istendiği, 04.35'te olay yerinden ayrılan ambulansın 04.40'da hastaneye ulaştığı belirtildi.



Helikopterler saat 03.03'te geldi



Marmaris Emniyet Müdürlüğünün darbe girişimi gecesine ilişkin 155 Polis İmdat hattı kayıtlarının da okunduğu duruşmada, polise yapılan ihbarlara göre sanıkları taşıyan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateş açılmaya başlandığı netleştirildi.



Kayıtlarda ihbarda bulunan bir vatandaşın, "Helikopterler Turban Otelin orada, helikopterden inenler sivillere ateş ediyor. Helikopterlerden kimi görseler ateş ediyorlar. Burada hiçbir polis yok, helikopterle gelen askerler her tarafa ateş açıyor." dediği dikkati çekti.



N.K. isimli bir askerin Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesi de duruşmada okundu. N.K'nin Marmaris'e giden timi yerde komuta eden sanıklardan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile ilgili "Devre arkadaşım olan Şükrü Seymen'in bu yapı içinde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandığı kayıtlara geçirildi.



Bazı Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi üyelerinin de okunan ifadelerinde, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun ekip üyeleri arasında gruplaşma yaptığı ve kendilerinden olmayanları aralarına almadıkları vurgulandı. Kuzu'nun aralarına katılmaya davet ettiği ekip üyelerine, "Aramıza gelirseniz tehlikeden uzak durursunuz." dediği de bildirildi.



"H.E. dualarını" kabul etmedi



Duruşmada, sanıklardan eski Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez'in üzerinde yakalandıktan sonra yapılan aramada bulunduğu belirtilen ve "Hoca Efendi duaları" anlamına geldiği değerlendirilen, "H.E. duaları" başlıklı yazılı kağıt delil dosyasından çıkartılarak okundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua içeren ifadelerin de bulunduğu kağıdı yakından incelemesine izin verilen sanık Gülmez, kağıdın kendisine ait olmadığını ve bununla ilgili arama tutanağını görmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine duruşma savcısı, kağıdın Gülmez'in üzerinden çıktığına dair tutanağın mevcut olduğuna dikkati çekti.



Ara verilen duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.