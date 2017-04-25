Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmalarına devam edilecek.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan, "Şapka" ve "Kuzgun" kod adlı gizli tanıklar ile adli tıp uzmanının ifade vermesi bekleniyor.



İddianame



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikast timindeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.