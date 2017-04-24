Şehit Annesi İsyan Etti: Oğlumuzu Vuranın Kim Olduğunu Erkek Gibi Söyleyeceksiniz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında söz alan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi.

ÜLKEMİZİ YIKMAYA TEŞEBBÜS ETTİLER

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki suikast girişimi sırasında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker'e söz verdi.

Eski binbaşı Şükrü Seymen'in mahkemedeki ifadesinde "Darbe yaptım" dediğini hatırlatan baba Eker, "Seymen doğrusunu söyledi. Bu sözler bile yeterli, ülkemizi yıkmaya teşebbüs ettiler." diye konuştu.

OĞLUMA 27 MERMİ İSABET ETTİ

Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelden geri döne grubun önündeki 3 sanıktan birinin şehit ettiğini savunarak, oğlunun aracına 27 merminin isabet ettiğini vurguladı.

SABAHA KADAR 3 BİN MERMİ ATILMIŞ

Sanıkların sadece 3 mermi attıklarını söylediklerini belirten Eker, "Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış. Doğruları söylemiyorlar. Oğlumuzu vuranın kim olduğunu burada öğrenmek istiyoruz." dedi.

ERKEK GİBİ SÖYLEYECEKSİNİZ"

Bu sırada gözyaşı döken anne Güzel Eker ise "Erkek gibi söyleyeceksiniz. Birazcık gururları varsa doğruyu söylesinler. Benim oğlumun günahı neydi? Sonuna kadar şikayetçiyiz." diye konuştu.