Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup Yazan Çocuklar İha'ya Konuştu

Konya'da yaşayan 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Furkan Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylardan etkilenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Furkan Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan olaylardan etkilendi. Küçük Furkan babasından da yardım alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. Furkan ayrıca mektubun içine bayramda topladığı harçlığını da koydu.



15 Temmuz'da bir sürü olaylar olduğunu ve bu olaylardan çok etkilendiğini söyleyen Furkan Şahin, "Mektup yazmaya karar verdik babamla. Yazdıktan sonra da gönderdim. Ülkemizi yok edecekler diye korktum. Cumhurbaşkanı'na bir şey olacak diye korktum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Ülkemizi bombalayacaklar diye çok korktum. Vatanımızı ve milletimizi kurtardığınız için çok teşekkür ederim" dedi.



15 Temmuz'da darbeci komutanları kaçıran kadın pilotu görerek pilot olmaya karar veren beşinci sınıf öğrencisi Sıla Günal, yazdığı mektup ile hayalindeki diplomayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak istediğini kendisine iletti.



Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5. sınıf öğrencisi olan Sıla Günal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yazdığı destek mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmasının sevincini yaşıyor. Darbeci komutanları taşıyan helikopterin pilotunun bayan olmasında etkilenerek doktor olma hayalini bırakıp pilot olmaya karar veren Günal, yazdığı mektupta diplomayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak istediğini kendisine iletti. Mektubunda Cumhurbaşkanını çok sevdiğini de dile getiren Günal, bir gün kendisiyle buluşursa koşarak kendisine sarılacağını söyledi.



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