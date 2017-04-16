Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderlerden Tebrik Telefonları
Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas referandum sonucu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas referandum sonucu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Referandumda anayasa değişikliğinin sandıkta da onaylanmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandum da çıkan 'evet' sonucu dolayısıyla tebrik etti. Katar Emiri Şeyh Temim ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diledikleri kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider olmuştu.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de, oyların sayılma sürecini bu akşam Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden isimler arasında yer aldığı öğrenildi. - İSTANBUL