Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hindistan'da Anlamlı Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından anı defterini imzaladığı kalem hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hindistan'da Anlamlı Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından anı defterini imzaladığı kalem hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından anı defterini imzaladı. Erdoğan'a anı defterinin imzalandığı kalem hediye edildi. - YENİ DELHİ

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