155 Hattına Erdoğan'a Yönelik Hakaret Mesajı Atan Zanlıya Hapis İstemi

Kendisine ait GSM hattından 155 ihbar hattına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli 2 mesaj attığı iddia edilen şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Kasım 2016 günü 155 SMS ihbar hattına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren 2 mesaj gönderildiği anlatıldı.



İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bahse konu GSM hattının şüpheli E.S. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, yakalanan şüphelinin savunmasında iki mesajı da bizzat gönderdiğini, olay tarihinde sinirli olduğu için kendisini kontrol edemeyip bu şekilde davrandığını ve pişman olduğunu beyan ettiği kaydedildi.



İddianamede, toplanan delillere göre, şüphelinin mesaj yoluyla emniyet birimine ulaştırdığı her iki yazı içeriğinin de açık tahkir kastı taşıdığı vurgulandı.



Şüpheli E.S'nin bu kapsamda üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.



İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli E.S. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.