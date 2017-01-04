Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

Fırat Üniversitesinde (FÜ), sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretim görevlisi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanına hakaret ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan FÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim görevlisi Tümer Coşkun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İki ayrı suçlamaya ilişkin savcılıkta ifadesi alınan Tümer Coşkun'un Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ilgili dosyası, soruşturmasının "Akademik personel olması ve suçu görevi başında işlemesi nedeniyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca" Fırat Üniversitesi tarafından yapılması için rektörlüğe gönderildi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ise Coşkun, sevk edildiği mahkemece mevcut delil durumu göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Fırat Üniversitesi (FÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim görevlisi Coşkun, sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.