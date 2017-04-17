Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çiller, Yılmaz ve Akbulut'tan Tebrik Telefonu
ESKİ Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
ESKİ Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Anayasa değişikliği referandumunun 'Evet' ile sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik edenler arasında eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her üç eski başbakan da dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. - İstanbul