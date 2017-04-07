Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan manzara bize şu gerçeği açık ve net olarak göstermiştir: 2002'den bu yana sağlanan istikrar sistemden değil, ülkeyi yöneten kadronun kendi içindeki uyumundan kaynaklanıyordu çünkü biz aynı ekolün insanlarıydık. 7 Haziran'da küçük bir sarsıntı geçirince ülkemizin son yıllarda elde ettiği kazanımların nasıl bir anda tehlikeye girdiğini hep birlikte gördük."