Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6770 Sayılı Kanununu Onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6770 Sayılı Kanununu Onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

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