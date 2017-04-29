Cumhurbaşkanı Erdoğan: "54 Yıldır Kalkıp da Şu Avrupa Birliği Kapısında Türkiye'yle Dalganı Geçme....
- TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.
- TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.