Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Üniversiteye Rektör Atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Üniversiteye Rektör Atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır." - Ankara

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