2 Üniversiteye Yeni Rektör Atayan Erdoğan, Bayburt'un Rektörünü Değiştirmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ve Pamukkale Üniversitelerine yeni rektör atarken, Bayburt Üniversitesi'nin eski rektörünü yeniden aynı göreve atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından 3 üniversiteye rektör atadığı kaydedildi.
İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan Uzun'un, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın atandığı bildirildi.
BAYBURT, 'EVET' REKORU KIRMIŞTI
Öte yandan Bayburt, 16 Nisan'da yapılan referandumda yüzde 81,7'lik oranla sandıktan en fazla 'evet' oyunun çıktığı il olmuştu.