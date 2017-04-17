Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Milyon 200 Bine Yakın Vatandaşımızın Tercihiyle Anayasa Değişikliği...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '25 Milyon 200 Bine Yakın Vatandaşımızın Tercihiyle Anayasa Değişikliği...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti

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