Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Milyon 200 Bine Yakın Vatandaşımızın Tercihiyle Anayasa Değişikliği...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti