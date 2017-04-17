Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır."