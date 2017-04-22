SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Kutlu Doğum Programına Katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Kutlu Doğum Programına Katıldı (3)
22 Nisan 2017 Cumartesi 23:30
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9532405] DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Tayyip Erdoğan
,
Recep Tayyip
,
R.T.E
,
Doğum
,
Erdoğan
1
61
12
Zonguldak'ta trafik faciası: 10 ölü 25 yaralı
CHP, 7 saat süren toplantıda, yüzde 48,6'yı korumanın yolunu buldu
Erol Köse, Ebru'nun başını yakan çıplak fotoğrafı sansürsüz paylaştı
Perinçek'ten şaşırtan açıklama: Erdoğan olmazsa Amerika'ya direnemeyiz
Hizmetçisi ünlü şarkıcıyı ifşa etti: 3'lü ilişkiye girdik
Süper Lig'de Sergen Yalçın depremi
Cinayet anı kamerada: Gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı
Abdullah Gül: Memleketin durumu malum, Allah millete yardım etsin
"Yok artık" denen gol, 1. Lig'de geldi
Eşini aşığıyla yatak odasında bastı! Üçü de hastanelik oldu
Mersin'de şok baskın! Polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı
Futbol dünyasını üzen haber geldi
Son paylaştığı fotoğraf Beşiktaş taraftarını kızdırdı
'Pes' dedirten hırsızlık! Vatandaş canından bezdi
Erdoğan Twitter'dan mesaj yayınladı: Yeniden dirilişe vesile olsun
Pop yıldızından sevgilisini kızdıracak pozlar
Otobüste mastürbasyon skandalı! Spermleri kadın yolcunun sırtına geldi
THY 8 bin kabin memuru alacak
İşte Türkiye'nin her yere "tank çıkarması" yapabilecek milli gemisi
Fransa'da yeni bir saldırı paniği!
Müzik, sinema ve televizyonda Türkiye'nin en iyileri belli oldu
Doktordan hastasına ahlaksız teklif: Benimle ilişkiye gir, iyileşirsin
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
Yediği kaba pisleyince meydan dayağından kaçamadı
Kamyon çarpan dünyaca ünlü sporcu hayatını kaybetti
İşte Canan Karatay'ın "yiyebilirsiniz" dediği ekmek
Karısı paylaştı: İşte 17 yaşındaki Tolgahan sayışman
Erdoğan: Zalimlere sesimizi yükselttiğimiz için diktatör diyorlar
Kulp'ta çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Satürn'e intihar dalışı yapmadan önce Dünya'ya son kez baktı
Teröristler mağarada kıstırıldı! Kato'da büyük operasyon!
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
En büyük yerli savaş gemisi ''Bayraktar'', bugün hizmete giriyor
Efsane futbolcuyla röportaj yapan Türk muhabir, alay konusu oldu
Ebru taktiği: Çıplak fotoğrafı görmezden geliyor!
9 yıldır inin cinin top oynadığı AKM'de, 58 kişi oturup maaş alıyor
Hamit Galatasaray'ı bin pişman etti
Çıplak fotoğraf başını yaktı! Ebru, herkesin diline düştü
Tarihi maç için 45 otobüs kaldırıyor
6 yılda 30 ameliyat geçiren kadın maskesini çıkardı
3 gün sonra TEOG sınavına girecek olan Mehmet kalp krizinden öldü
Türk başkanla poz verdi: İmzayı attım
Vatandaş perişan halde! Bingöllü köylülere 18 milyonluk ağır fatura
Maldivler plajı Hadise'nin emrine girdi!
Haluk Levent'e, Twitter'dan hakaret edenler yandı!
Okan kabusta! 5 maçta sıfır çekti
Kerkük'te bayrak skandalından sonra şimdi de referandum krizi!
Kayıp babaya korkunç infaz!
Tam umutlar tükenmişken, Alişan bombayı patlattı
Görenler patates sanıyor, kimse nedenini açıklayamıyor