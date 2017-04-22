Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Kutlu Doğum Programına Katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Kutlu Doğum Programına Katıldı (1)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, R.T.E, Doğum, Erdoğan