Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Halk Oylamasını Yaptı: Evet mi? Hayır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'deki sağlık sisteminin küçük bir örneğini ABD eski başkanı Obama'nın da yapmayı denediğini ancak başarılı olamadığını belirten Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devleti yaşat anlayışıyla hareket ederek sağlık alanında da böyle bir sistemi inşa ettik" dedi.

Türkiye'nin eski sağlık sisteminden de bahseden Erdoğan "Yaşı özellikle şöyle 40'ın üzerinde olanlar o dönemin hastanelerini, kıt imkanları iyi biliyor. Soruyorum. O sisteme evet mi hayır mı. Bu sisteme evet mi hayır mı. Olay bu kadar basit. Hey gidi günler. Hastane bulsanız doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Doktor bulsanız ilaç bulamazsınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Sağlam girenin hasta çıktığı bir düzen vardı" dedi.

'KARIŞTIRIYORSUNUZ'

Daha sonra alanda toplanan vatandaşlara "O sağlık düzenine evet mi hayır mı?" diye soran Erdoğan alandan evet sesleri yükselince gülümseyerek 'Karıştırıyorsunuz' dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenlerin hastanelere bakması gerektiğini de belirterek "Şimdi hedef Türkiye'yi inşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Ve en müreffeh ülkeler arasına sokmak hedefimize 2023 yılına kadar ulaşmakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan bu sefer alandakilere "Kararlı mıyız?" diye sordu. Alandan evet sesleri yükselince de "E siz evet demişsiniz zaten. Parlamento evet dedi, millet de maşallah evet diyor" dedi.