Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon dolarlık bir yatırımla ülkemize giren veya burada 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanını alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Niçin? Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz ama bizim derdimiz başka. Niye? İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, şimdi buna yeni bir anlayış getiriyorum, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım."