Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gibi Hindistan'ın da farklı terör yapılarıyla mücadele ettiğini belirterek, "24 Nisan günü düzenlenen hain saldırıda, 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Dünyanın en cani örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, Hindistan'ın acısını çok iyi anlıyoruz. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında etraflıca ele alcağız." dedi.



Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, Hindistan'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Hindistan'a Başbakanlığı döneminde ilk kez 2008 yılının Kasım ayında gittiğini dile getiren Erdoğan, bu seyahatin aynı zamanda 16 Nisan halk oylamasından sonra yurt dışı ilk programı olacağını aktardı.



Erdoğan, bu seyahatin ayrıca mayıs ayı boyunca yapacakları yoğun ziyaret ve temasların da ilk halkasını oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hindistan dönüşü, Rusya Federasyonu'na, akabinde Kuveyt'e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO Liderler Zirvesi münasebetiyle Brüksel'e ziyaretlerimiz olacak, Yeni Delhi'de hem Cumhurbaşkanı sayın Mukherjee ile hem de Başbakan sayın Modi ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hamid Ansari ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı da kabul edeceğim. Bu program çerçevesinde ziyaretim sırasında Türkiye ve Hindistan'ın önde gelen şirketlerinin katılımıyla bu akşam Hindistan'ın ileri gelen firmalarının, şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, CEO'ları onlarla bir görüşmem olacak. Ayrıca yarın da Türkiye-Hindistan İş Forumu'na inşallah hitap edeceğiz. Türkiye'den 150 civarında iş adamımız bizimle beraber geliyor."



"Bu ziyaret ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat"



Bu seyahatin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak bakımından önemli bir fırsat olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Hindistanlı muhataplarımızla ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra, kültür, turizm, eğitim, enerji, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendireceğiz. Türkiye gibi Hindistan da farklı terör yapılarıyla mücadele ediyor. 24 Nisan günü düzenlenen hain saldırıda, 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Dünyanın en cani örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, Hindistan'ın acısını çok iyi anlıyoruz. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında etraflıca ele alcağız." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Hindistan'ın 1,3 milyarı aşan nüfusu ve yükselen ekonomisiyle uluslararası alanda ağırlığı olan küresel bir aktör olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Hindistan'la ilişkilerimiz son dönemde önemli mesafeler kaydetmiştir. Hindistan ile ilişkilerimizin daha da ileri seviyelere gelmesi, özellikle elektrik-elektronik, yani yazılım sektöründe Hindistan'ın yeri, konumu dünyada bellidir. Bunu iyi değerlendirme arzusu içerisindeyiz. Son 5 yılda bakan ve üstü seviyede gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısı önceki 20 yılı aşmıştır. Elbette mevcut seviyeyi kafi bulmuyoruz. G-20'de beraber olduğumuz Hindistan'la, ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Hindistan'la ilişkilerimizde her anlamda muazzam bir potansiyel bulunuyor. Bu potansiyeli nasıl harekete geçirebileceğimizi bu ziyarette değerlendirmek, ona göre bir yol haritası çizmek en büyük arzumuzdur. Her iki tarafta da bu iradenin olduğuna da inanıyorum. Ziyaretimizin gerek ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi, gerek bölgesel ve küresel iş birliğimizin ilerletilmesi bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum."



(Bitti)