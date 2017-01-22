Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yana olduklarını belirterek, "Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu, doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz." dedi.



Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



MHP'ye, başkanlık için "evet" demesi karşılığında "bakanlık" verileceği iddialarıyla ilgili görüşü sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı, tabii bu sürecin parlamento aşaması başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararı ile ilgili vereceği karar ne olacak, bunu önce görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçimin şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek, onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, ondan sonra bu adımları atalım.



Özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci, bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Bütün bunların yanında da özellikle de Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artıracak kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri 'rejim mejim' deyip duruyorsa da ki alakası yok, bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Cumhuriyetimizin kuruluşuna baktığımız zaman, hani ikide bir 'tek adam, tek adam' deyip duruyorlar... Cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Bütün bunları şöyle bir elediğimiz zaman, bu işin buralara nasıl geldiği çok açık ve net ortadadır. Şu anda da milletimizin vereceği karar, bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı bu şekilde atacağız. 2019'da seçim yapılır, yeni partili Cumhurbaşkanı seçilir, partili Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa partili Cumhurbaşkanı tabii ki o kabinesini oluştururken, bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu bir defa birinci derecede önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir. Onu, o günün şartları belirleyecektir, dersek ki o zamana kadar çok vakit var ve o güne kadar da çok çok farklı güçlü bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır."



"Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın birçok açıklamalar yaptığını, kendilerinin de bu açıklamaları izlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler, demiryolları vesaire ondan öte biz şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Yani Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız, parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz, bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur.



Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de özellikle ben sayın Trump'a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum, arkadaşlarımız, Dışişleri görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız, bu müzakerelerle birlikte.... Çünkü Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından, uzaktan ilgisi, alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu ile ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içine düşerek bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum."



"Halkımızın partili Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığını görüyoruz"



"Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili referandum süreci başlayacak ve referandumda bir kampanya süreci olacak. Başbakan Binali Yıldırım da 7 Şubat'ı işaret etmişti. Siz de kampanya sürecinde yer alacak mısınız? Meydanlarda görecek miyiz sizi?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şu anda, bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır ve bu etkinlikler içinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de yine meydanlardayım ama bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra ona göre kararımızı veririz. Nerede ne zaman halkımızla bir araya geleceğiz, buluşacağız, bunları konuşuruz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde bir geleceğin hazırlandığı süreç herhalde bizi de ilgilendirecektir, düşüncelerimizi halkımızla paylaşmayı gerektirecektir diye düşünüyorum."



"Siz yoğun anket yaptıran bir kişisiniz. Acaba sizdeki anketlerde referandumla ilgili durum nedir, sizin referandum tahmininiz nedir?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, "Biraz erken oluyor" şeklinde espri yaptı.



Erdoğan, "Anketler var da bunları, biraz daha şöyle hızlanalım, ondan sonra inşallah sizlerle paylaşırız ama ben sadece bir şeyi söyleyeyim; halkımızın, milletimizin şu anda yani referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve çok da ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa, biz böyle bir şeyin içinde de olmayız, onu da çok açık söyleyeyim." diye konuştu.



(Son)