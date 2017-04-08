Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yaş bir kırılma noktası değil mi? Bunları orada veriyorsun da, seçmeyi veriyorsun, seçilmeye gelince vermiyorsun. Zor olan seçmektir, seçilmek değildir. Hatırlayın bir zamanlar bir siyasi bir şey söylemişti; 'Ben 4 ayaklı merkebi Taksim Meydanı'na koyarım, onu seçtiririm.' demişti. Niye? Zor olan o değil. Zor olan seçmek, seçmek. Gelecek, ideal olanı, uygun olanı seçecek. Madem ki 18 yaşa seçmeyi veriyorsun, seçilme hakkını da ver. İşte şimdi bunu kazanıyoruz. Biz diyoruz ki, bizim gencimiz bu hakka sahip olmalı. Gençliğimize biz inanıyoruz, güveniyoruz. Siz de üstelik partimizin kurucusu diye iftihar ediyorsunuz, Gazi Mustafa Kemal de böyle söyledi; 'Gençler, Cumhuriyeti size emanet ediyorum.' Bitti. Daha bu konuda konuşma. Yola devam."