Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17-25 Aralık Operasyonunu Birileri Israrla Şahsi Meselem Olarak Göstermeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır."