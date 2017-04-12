Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Türkiye'de Kalıcı Istikrarın Müjdecisi Olacak" - Istanbul
- Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programına katılarak konuşma yaptı.
- Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programına katılarak konuşma yaptı.