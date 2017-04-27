Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Sonuçları Üzerinden Ülkemizin Demokrasisini Sorgulamasına İzin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 55. yıldönümü gala yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrasında üye sayısı değişen AYM'nin yeni yapısının ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarını adaletin tesisi, hukukun işleyişi ve bu temelde bir devlet organizasyonun kuruluş mücadelesi teşkil eder. Nüfusu ve toprak bütünlüğü ne olursa olsun her toplumda adalet ihtiyacı kaçınılmazdır. Anayasa mahkemeleri hukukla ilgili temel ilkeleri gözeten ve ihtilafları konusunda son sözü söyleyen kurumlardır" dedi.



"Adalet duygusunun kaybolduğu bir yerde toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak mümkün değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanla devlet arasındaki bağın adı adalettir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır. Bir yerde sefalet, yoksulluk almış başını gitmişse, orada da asıl sorun, adaletin işleyişindeki aksaklıklardır. Herhangi bir yerde asayiş sağlandığı zaman ilk tesis edilen kurum adalet kurumudur. Terörle mücadeleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin, sıra başkalarına geldiğinde farklı tavırlar içine girmesi adaletsizlik değil midir?" ifadelerini kullandı.



"16 Nisan sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz. Türk milleti kendi iradesi ile bir tercih yapmıştır. Herkes bu tercihe saygı duymak mecburiyetindedir. Türkiye söz konusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlardan adaleti zaten beklemiyoruz. Ama hiç değilse kendi koydukları kurallara birazcık saygı göstermeyi ümit etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum."



"Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz"



AKPM'de alınan 'siyasi denetim' kararına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL