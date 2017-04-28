Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(16 Nisan Halk Oylamasına İlişkin) Son Birkaç Gün İçerisinde Ekonomideki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(16 Nisan halk oylamasına ilişkin) Son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın, özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların, Türkiye'nin bir güvenli liman olarak görülmesi, tabii ki bu seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor."