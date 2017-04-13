Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(16 Nisan Halk Oylamasına İlişkin) Pazar Günü Halkımın Vereceği Cevap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(16 Nisan halk oylamasına ilişkin) Pazar günü halkımın vereceği cevap sadece ulusal değildir, aynı zamanda uluslararasıdır. Çok çok yüksek bir tonda 'evet' çıktığı anda Avrupa Birliği vesaire onlarla da oturacağız masaya... 'Hadi bakalım ne diyorsunuz, var mısınız yok musunuz? Bize hala kalkıp da afra tafra yapmayın. Varsanız ne ala... 54 sene bekledik, bundan sonra bekleyecek zamanımız yok. Oturun kararınızı verin, vermediğiniz takdirde biz kendi kararımızı vereceğiz.' Çünkü halkım benim şu anda 'Biz artık daha beklemeye tahammülü olmayan bir ülkeyiz.'