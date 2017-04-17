Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç milletimizi memnun ederken, mutlu ederken, hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor."