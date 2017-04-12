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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programında Konuştu-7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programında Konuştu-7
12 Nisan 2017 Çarşamba 23:52
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