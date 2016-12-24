Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir."