Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz Gecesi) Otel Sahibi Arkadaşımız, 'Benim Hızlı Bir Yatım Var....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz gecesi) Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz gecesi) Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki 'Serkan, bak' dedim; 'benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam."

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