Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Gazisini Alnından Öptü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi ' ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi. Programda, 15 Temmuz gazilerinden Giresunlu Sabri Ünal'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından o gece yaşadıklarını anlattı. Sabri Ünal'ı alnından öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünal'ın tankın önüne yatarak darbecilere nasıl karşı koyduğunu anlat...