Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Gazisini Alnından Öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazisini alnından öptüGİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazisini alnından öptü
GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi. Programda, 15 Temmuz gazilerinden Giresunlu Sabri Ünal'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından o gece yaşadıklarını anlattı.
Sabri Ünal'ı alnından öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünal'ın tankın önüne yatarak darbecilere nasıl karşı koyduğunu anlattı.