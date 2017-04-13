Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Gazisini Alnından Öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazisini alnından öptüGİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Gazisini Alnından Öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazisini alnından öptü

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan Giresunlulara seslendi. Programda, 15 Temmuz gazilerinden Giresunlu Sabri Ünal'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından o gece yaşadıklarını anlattı.
Sabri Ünal'ı alnından öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünal'ın tankın önüne yatarak darbecilere nasıl karşı koyduğunu anlattı.

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