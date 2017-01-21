Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber'i, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş'u, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş'i, yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk'ü atadı. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Üniversiteye Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.