Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Türkiye'nin, 2005'ten itibaren "Afrika yılı" süreci başlattığına değinen Erdoğan, "Bu süreçle birlikte de 12 büyükelçilikten aldığımız Afrika'da şu anda 39 büyükelçiliğe ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz, Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika'yı, bu büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla ikili ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz kıta haline getirelim." diye konuştu.



Erdoğan, ziyaretinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve iş adamlarının eşlik ettiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Ziyaret programımda öncelikle Darüsselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile 23 Ocak'ta bir araya geleceğiz. Bilahare sayın Magufuli ile heyetlerimiz arasındaki resmi görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız. Aynı zamanda Türk ve Tanzanyalı müteşebbislerimizin düzenleyeceği foruma değerli mevkidaşımla beraber iştirak edeceğiz. Tanzanya ziyaretimizin ardından 23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Mozambik'in başkenti Maputo'ya geçeceğiz. 24 Ocak Salı günü Mozambik Cumhurbaşkanı sayın Filipe Jacinto Nyusi görüşecek ve heyetler arası toplantılarımızı yapacağız. Bu ziyaretim, ülkemizden Mozambik'e cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacaktır. Bu ziyaretin özellikle özel bir anlamı da ilk ziyaret olmasının yanında malum Afrika ülkelerinde, Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmeleri inşallah yapmış olacağız.



Mozambik'teki görüşmelerimizin ardından 24 Ocak Salı akşamı Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya varmayı düşünüyoruz. 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile bir araya gelecek, bilahare yapılacak heyetler arası görüşmelere de başkanlık yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile son olarak geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Dünya İnsani Zirvesi'nde bir araya gelmiştik. Madagaskar ziyareti de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılmış olan ilk ziyaret oluyor. Madagaskar'da gerçekleştireceğimiz temasların ardından aynı gün ülkemize geri döneceğiz."



Erdoğan, Ekim 1979'da açıldıktan sonra o dönemdeki bütçe mülahazalarıyla 1984 yılında kapatılan Darüsselam Büyükelçiliğinin "Afrika'ya Açılım" politikası kapsamında 2009'da yeniden faaliyete geçtiğini, Antananarivo Büyükelçiliğinin 2010'da, Maputo Büyükelçiliğinin ise 2011'de faaliyetlerine başladığını hatırlattı.



Açılımdan ortaklığa dönüşen Afrika politikası çerçevesinde 39 Afrika ülkesinde Türkiye'nin büyükelçiliği bulunduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki süreçte inşallah Dışişleri Bakanlığımızın gayretleriyle diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz. Ziyaretimiz vesilesiyle ikili iş birliğimizi ele alacak, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Bu ziyarette özellikle de Maarif Vakfımızla, onun temsilcileriyle birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Daha sonra da özellikle FETÖ'nün bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz ve kendileriyle de neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim, Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. İnşallah Maarif Vakfının, TİKA'nın, Türkiye burslarının ve gönüllü kuruluşlarımızın desteğiyle bu terör örgütünü, ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için tehdit olmaktan çıkaracağız."



"Yeni pazarlara ihtiyacımız var"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette farklı sektörlerden birçok iş adamının yer aldığını belirterek, her 3 ülkede düzenlenecek iş forumları vasıtasıyla, iş adamlarını yerel muhatapları bir araya getirmek suretiyle onların iş bağlantıları kurmalarını sağlayacaklarını söyledi.



Erdoğan, "Bu konuda bakan arkadaşlarımızın da onlara gerekli desteği yadsınamaz. Tabii biz de cumhurbaşkanları olarak bu toplantılara bizzat iştirak etmek suretiyle iş adamlarımızın oradaki heyecanını, girişimci ruhunu da artırmış olacağız." dedi.



Forumların, kıta ile son dönemde gelişmekte olan ticari ve ekonomik ilişkilere ciddi katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, yeni açılımlara, yeni iş ortaklıklarına, yeni pazarlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu'nu düzenledik. İnşallah seyahatimiz sırasında hem bu forumun sonuçlarını görme hem de yeni ortaklıklar tesis etme imkanı bulacağız. Biz asla tek taraflı kazanmanın, başkalarının alın teri üzerinden zenginleşmenin peşinde değiliz. Biz, kazan-kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi, karşılıklı saygı esasına dayalı olarak da sürdürmenin kararlılığı içindeyiz. Hamdolsun Afrika seyahatlerine, geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkenin temsilcileri olarak her zaman başımız dik, alnımız ak olarak çıktı. Afrikalılar da bizleri adeta kardeş gibi, uzaklardan gelen yakın bir dost gibi her seferinde muhabbetle bağırlarına basıyor. İnşallah bu müspet iklimi devam ettirecek, ticaret, ekonomi, eğitim, turizm ve enerji gibi farklı iş birliklerimizle inşallah perçinleyeceğiz."



