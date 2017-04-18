Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1-0 ya da 5-0 Kazanmışsın Önemli Değil Önemli Olan Maçı Almaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin CNN International'a konuşarak, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin CNN International'a konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Erdoğan, görüşmenin olumlu olduğunu ifade etti. Erdoğan referandum sonuçlarına ilişkin, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır. 14 15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor" diye konuştu.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ lideri Gülen'in iadesine ilişkin, "Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA