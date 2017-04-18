Cumhurbaşkanı Çin'e Gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek olan 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek olan 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: Dunya.com
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