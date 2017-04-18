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Cumhurbaşkanı Çin'e Gidecek
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Cumhurbaşkanı Çin'e Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek olan 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Çin'e Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek olan 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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