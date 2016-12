Cumhurbaşkanı: BM Tarafından Terör Örgütü Olarak Kabul Edilen Gruplar Bu Ateşkesin Dışındadır (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile başbaşa görüşme ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazetecilerin soruları üzerine, bu gece yarısından itibaren Suriye genelinde ilan edilecek ateşkese ilişkin, "Mutabakata göre bu gece yarısından itibaren Suriye genelinde ateşkes ilan ediliyor. Konuyla ilgili olarak Sayın Putin açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar tabi ki bu ateşkesin dışındadır. Az önce ifade ettiğimiz örgütler buna dahil değil" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:"Bağımsızlığını kazanmasının ardından Kosova'yı her alanda destekleyen Kosova'nın meselelerini kendi meselesi olarak gören yegane ülke Türkiye'dir. Kosova'lı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Ortak gayretlerimiz neticesinde Kosova bugün uluslar arası toplumun güvenilir bir ortağı ve bölgesinde istikrarın teminatıdır. Kosova'nın bağımzsızlığı toprak bütünlüğü ve egemenliği biizm için tartışılmazdır. Kosova'yı 113 ülke tanımış durumdadır. Bu sayının artması için ilgili ülkeler nezdinde çabalarımız sürüyor. FETÖ terör örgütünün ne yazık ki en yoğun örgitlenme ağına sahip olduğu yer ne yazık ki Kosova. FETÖ, PKK ,YPG, DHKPC VE DEAŞ gibi katil sürülerinin biizm nazarmızda hiç bir farkı yoktur. Dünyanın eresine kaçarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başının milatanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir. Terörist her yerde teröristtir. FETÖ sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Bu konuda Kosova'lı kardeşlerimizin gerekli hassiyeti göstereceğine inanıyorum.Kosova'lı kardeşlerimiz hiç endişeye kapılmasınlar şu andaki mevcut eğitim öğretim anlayışından çok daha kaliteli eğitim öğretim anlayışını Maarif Vakfı'mız vasıtasıyla ve Kosova'daki muadilleriyle birlikte el ele vererek yapabileceklerdir. Ülkemizin Kosovadaki toplam yatırımlarının miktarı 350 milyon dolara ulaşmıştır. İkili ticaret hacmimiz ise bu yılın ilk 10 ayında 221 milyon dolar. Yeterli görmediğimiz bu rakamı çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız. "



"İSMİ NE OLURSA OLSUN, TERÖRİST TERÖRİSTTİR"



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi," Yapılan saldırı sadece Türkiye'ye karşı yapılan bir saldırı değildi. Tanklar hiç bir zaman halkın iradedisinin yerine geçemez" dedi. Taçi konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'de terörist her kimse o Kosova'da da teröristtir. Bu konuda tavizimiz yoktur. İsmi ne olursa olsun, terörist teröristtir. İstanbul'da, Ankara'da, Berlin'de Paris'te terörist teröristtir. Bu savaşı hepbirlikte iş birliği yaparsak kazanabiliriz. Terör unsurunun dini, imanı, milliyeti olmaz. Onlar uluslar arası finans edilen DAEŞ gibi örgütlerdir. Çok verimli bir sohpet gerçekleştirdik. Türkiye Kosova'da 3. büyük yatırımcı konumundadır. Biz artık kapıyı açtık dış yatırımcılara. Avrupa Konseyi'ne UNESCO'ya yapacağımız üyelik başvurularına yapacağınız yardımdan dolayı teşekkür ederiz. Minnettarım,çünkü 113 devlet tarafından tanındık. Bazılarıyla doğrudan sizin bakanlarınız yaptığı çalışmalar dolayısıyla oldu. "



"BU MÜCADELEYİ VERİRKEN BİZ YANDIK, KOSOVA YANMASIN DİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'lı gazetecilerin "Kosova'ya ne vaad ediyorsunuz? Kosova'yı dahil ederek Gülen'in okullarının kapanmasında neden ısrar ediyorsunuz '" sorusunu şu şekilde yanıtladı:"Okullar terörist yetiştirmez. Okullar ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer bir okuldan ülkesine ihanet een gençler yetişiyorsa o okul kendi asli görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bir bedel ödedik. 248 şehit verdik. Peki bu şehitlerimizin verilmesine neden olanlar kim' Artık yargı tek tek hepsini belirlemiş vaziyettte. Başta şahsım olmak üzere Meclis'i bombayan bir zihniyet Bu zihniyete bugün Türkiye'de, Yarın Kosova'da o okullardan yetişenler aynı şeyi yapar. Oraların okullarını işgal ederler. O okullardan sonra gelirler devlet dairelerinde onlar yetki yerlerini alırlar. Çünkü orada Kosova vatandaşlar okumuyor mu? Siz hesabı şu an itibariyle yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim hesabını şu an için yapma. Hesabını 10 yıl 20 yıl sonrası için yap. 4o yıl önce Türkiye'de bu adımı attılar. Şu anda da neticesini almaya başladılar. Şimdi bizde bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken biz yandık, Kosova yanmasın diyoruz. Bunlar hain. Kosova böyle bir bedel ödemeye de tahmmül edemez, bunu kaldıramaz."



"AZ ÖNCE İFADE ETTİĞİMİZ ÖRGÜTLER BUNA DAHİL DEĞİL"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Suriye'deki ateşkes, varılan mutabakat çerçevesinde bugün gece yarısından itibaren ateşkes sağlanacak. Özellikle uzun vadede bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi söz konusu mu? Terör örgütü olarak ilan edilen gruplarla mücadele devam edecek, PYD ve YPG'nin anlaşma kapsamı içerisinde yer aldığı belirtildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusunu şöyle cevap verdi: "Mutabakata göre bu gece yarısından itibaren Suriye genelinde ateşkes ilan ediliyor. Konuyla ilgili olarak Sayın Putin açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar tabi ki bu ateşkesin dışındadır. Az önce ifade ettiğimiz örgütler buna dahil değil."