Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.