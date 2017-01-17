Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti
Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.
Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads