Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Dha ANKARA-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.

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