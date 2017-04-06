Cumhurbaşkanı Başdanışmanından İzmir'de Referandum Sunumu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İzmir'deki TÜMSİAD toplantısında mevcut sistemin aksaklıklarından bahsedip, 16 Nisan referandum unda neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlattı



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şubesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantı, TÜMSİAD'ın tanıtım filmi ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, referandum gündeme geldiği günden bu yana tavırlarını net olarak ortaya koyduklarını, Semerkand Vakfı ve kardeş kuruluşlarla referandum ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığını sunumda 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandum unun önemine dikkat çekti. Mevcut sistemin aksaklıklarına değinen Mehmet Uçum, neden 'Evet' denilmesi gerektiğini ve 'Evet' çıkarsa hangi değişim ve gelişmelerinin yaşanacağını katılımcılarla paylaştı.



Toplantıya ayrıca, TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bölge Başkanı Mehmet Ceylan, TÜMSİAD'ın İzmir yönetim kurulu ile şube üyeleri, Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. - İZMİR